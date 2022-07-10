شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يشيدون بإعلان المتحدة تدشين قطاعا إخباريا دوليا.. تيسير مطر: تعيد مصر للريادة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 24 حزبا سياسيا، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشين "قطاع أخبار المتحدة"، والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، حيث يضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية، وإطلاق قناة "إكسترا الحدث"، مؤكدا أن الشركة المتحدة كان لها الدور الكبير في تطوير المحتوى الإعلامى خلال السنوات الأخيرة.

وقال "مطر" في بيان اليوم الأحد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت خلال فترة وجيزة ضبط المشهد الإعلامي الداخلي الذى كان يعانى من بعض حالات الارتباك، وآن الأوان أن تحقق المتحدة للخدمات الإعلامية نفس النجاحات علي المستوى الخارجي، مؤكدا أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشين قطاعا إخباريا دوليا سيعيد مصر مرة ثانية للريادة الإعلامية"، مضيفا :" تدشين قطاع إخباري من قبل الشركة المتحدة بمثابة عودة قوية لدور الإعلام المصرى على مستوى العالم، ويعيد مصر لمكانتها الدولية في المستوى الإعلامي، وترجمة حقيقة لما نشهده من اهتمام بالقطاع الإعلامى، ولهذا سيكون هذا القطاع بداية انطلاق جديدة نحو الجمهورية الجديدة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".