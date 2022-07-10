شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ الصاعد ينتقل للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اشتعل موسم الانتقالات الصيفية خلال الأيام الماضية في ظل رغبة كل فريق في التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد في أوروبا.

وبعد أن نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في حصد الجوهرة السنغالية، ساديو ماني قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي، إلا أن أحد نجومه قد قرر الرحيل للدوري الإنجليزي من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة اموسم القادم.

نوتنجهام فورست يعلن التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

عمر ريتشاردز

وأعلن نادي نوتنجهام فورست عن تعاقده مع عمر ريتشاردز قادما من صفوف بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بعد الصعود رسميا هذا الموسم للبريميرليج بعد حسم تأهله من دوري الدرجة الأولى نهاية الموسم الماضي.

ووفقا للصحف الإنجليزية فإن الظهير الأيسر للبايرن قد وقع على عقود انتقاله للنادي الإنجليزي لمة 4 سنوات في صفقة بلغت قيمتها 10 مليون يورو على أن يحصل بايرن ميونخ على 15 % من قيمة اللاعب متسقبا لأي ناد جديد.

ولم يتمكن ريتشاردز من اثبات ذاته اثناء تواجده داخل قلعة الأليانز أرينا في ألمانيا ولم يلعب إلا في 17 مباراة فقط بمختلف البطولات طوال الموسم الماضي نجح خلالهم في صناعة هدف وحيد فقط.

من هو عمر ريشتاردز صفقة نوتنجهام الجديدة

وكان قد انتقل ريتشاردز لصفوف بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بداية الموسم الماضي في ظل سعي إدارة الفريق البافاري التعاقد مع صفقات شابة لبناء فريق قوي في المستقبل.

ويسعى صاحب 24 عاما لبدء مشوار جديد له في الملاعب الإنجليزية بعد أن خاض تجربة سابقة مع فريق ريدينج الإنجليزي قبل انتقاله لبايرن ميونخ.

وخاض وقتها ريتشاردز مع الفريق الأول لفريق ريدينج في 104 مباراة نجح خلالهم في إحراز 3 أهداف.

