شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يزين قائمة ليفربول للموسم التحضيري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض منافسات الموسم المقبل بمعسكرات ودية لتجهيز اللاعبين بعد فترة أجازة الصيف التي دخلها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

وقرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بإقامة معسكر خارجي في تايلاند وسنغافورة استعدادا لبداية الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.

وبالفعل توجهت بعثة فريق ليفربول إلى تايلاند وسنغافورة من أجل اداء عدد من المباريات الودية بقائمة تضم 37 لاعبا.

قائمة ليفربول للموسم التحضيري

محمد صلاح

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح على رأسها خلال الجولة التي سيخوضها الريدز في قارة آسيا والمباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

وشهدت القائمة 37 لاعبا جاءوا كالآتي:

"أدريان، أرنولد، اليسون بيكر، بايشيتش، كارفالو، تشامبرز، كلارك، كلاركسون، دافيز، دياز، إيليوت، فراوندورف، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هيل، جونز، جوتا، نابي كيتا، كوناتي، مابايا، ماتيب، مورتون، مروزيك، نوريس، نونيز، تشامبرلين، فيليبس، روبرتسون، محمد صلاح، ألكانتارا، تسيميكاس، فان دين بيرج، فان دايك، وويليامز".

أرقام ليفربول الموسم الماضي

وكان قد تعرض فريق ليفربول لحالة من التخبط الموسم الماضي والإحباط بعد خسارة لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخسر الريدز الدوري الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، فيما خسر في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف نظيف.

