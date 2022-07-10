شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من مانشستر سيتي تجاه ثنائي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحرص إدارة فريق مانشستر سيتي على فرض الاستقرار داخل غرف ملابس الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل من أجل مواصلة الهيمنة على مسابقة الدوري الإنجليزي وحصد اللقب كما نجح العام الماضي.

وترغب الإدارة في تجديد التعاقد مع بعض اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم من الرحيل وقطع الطريق على الفرق التي ترغب في التعاقد معهم.



مانشستر سيتي يقرر تجديد عقد ثنائي الفريق

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية فإن بطل البريميرليج يستهدف تجديد عقد كل من فودي وزميله رودري قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وعلى الرغم من تبقي عامين في عقديهما، إلا أن الإدارة ترغب في الحفاظ عليهما قبل العام القادم والدخول في الوقت الصعب.

وأضافت الصحيفة بأن مانشستر سيتي قام برفع راتب كل لاعب فيهما بفارق هائل عما يتقاضاه في المواسم الحالية من أجل إغراءه في البقاء خاصة بعد الاداء المتميز الذي قدماه في السنة الماضية.

عقود لاعبي مانشستر سيتي الجديدة

ومن المنتظر أن يحصل فودين صاحب 22 عاما في عقده الجديد على 200 ألف جنية استرليني اسبوعيا مما سيجعله على رأس اللاعبين تقاضيا للرواتب في الفريق.

في المقابل سيحصل فودين على راتب كبير بعدما كان يحصد على مبلغ 125 ألف استرليني.

وتعد تلك الخطوة بعد أن نجحت إدارة مانشستر سيتي في توفير راتب النجم البرازيلي جابريل خيسوس بعد بيعه لفريق آرسنال وتقليل النفقات داخل الفريق بالإضافة أيضا إلى اقتراب رحيل سترلينج عن الفريق.

