شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يتسبب في أزمة داخل الفريق بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي محاولاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق ببعض الصفقات القوية من أجل العودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويسعى توماس توخيل المدير الفني الحالي للبلوز للعودة من جديد وحصد لقب دوري أبطال أوروبا الذي حصده عام 2021 بالإضافة أيضا للدوري الإنجليزي الذي يغيب عن خزينة الفريق منذ موسم 2016-2017.

كانتي يغيب عن معسكر تشيلسي

نجولو كانتي

وعلى الرغم من حالة الاستقرار التي يحاول فرضها توماس توخيل داخل الفريق، إلا أن النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط البلوز تسبب في حالة من الارتباك داخل معسكر الفريق المتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأكدت شبكة RMC الفرنسية بأن كانتي لم يقم بالالتحاق بالفريق في أمريكا بسبب عدم حصوله على جرعات تطعيمية طبية معينة التي تتوافق مع النظم واللوائح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بفيروس كورونا ليتغيب اللاعب عن معسكر الفريق اللندني.

وأشارت الشبكة بأن اللاعب الفرنسي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في شهر سبتمتبر الماضي وتسبب الفيروس وقتها في حرمان اللاعب من المشاركة مع الديوك الفرنسية في التتويج بدوري الأمم الأوروبية.

استعدادات تشيلسي للموسم القادم

وبدأ تشيلسي في الدخول في معسكرات مغلقة استعدادا للموسم الكروي الجديد وسافر البلوز إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة بعض الوديات تمهيدا لانطلاق البريميرليج.

وضمت قائمة اللاعبين التي توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية 29 لاعبا ليخوض الفريق هناك 3 وديات ضد كل من لاس فيجاس وشارلوت وآرسنال الإنجليزي.

تشيلسي الموسم الماضي

وكان قد أنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 74 نقطة بعدما فاز في 21 مباراة وتعادل في 11 وخسر في 6 آخرين.

أما على صعيد دوري أبطال أوروبا، فقد ودع البلوز منافسات التشامبيونزليج عقب الخسارة من ريال مدريد في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بمجموع اللقاءين بعد أن كان قريبا من مواصلة الطريق لنصف النهائي.