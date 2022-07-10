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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف روسي متواصل بدونيتسك.. وقتلى وجرحى باستهداف لبناية سكنية في شازوف يار

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، بهدف تحرير أراضي دونباس، في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع.



وفي آخر التطورات، أعلن حاكم لوهانسك، مقتل 6 وجرح 5 آخرين بقصف روسي استهدف بناية سكنية في بلدة شازوف يار. وأضاف أن هناك مخاوف أن يكون أكثر من 30 شخصا محاصرين بعد أن أصابت صواريخ "أوراغان" روسية مبنى سكنيا مؤلفا من خمسة طوابق في المنطقة مما أدى إلى انهيار المبنى.

وقبلها، أعلن سفير لوهانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، أن قوات الجمهورية مدعومة بالجيش الروسي تواصل عملية تحرير سيفرسك، حيث تمت السيطرة على منطقة غريغوروفكا.

وقال ميروشينك في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوحدات الموحدة لقوات التحالف تواصل التحرك نحو سيفرسك، وتمت السيطرة على غريغوروفكا اليوم، مشيرا إلى أن قوات لوهانسك شنت الهجوم من الشمال، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "إنستجرام"، مساء السبت، أن "أعين جميع الحركات والأنظمة السياسية العدوانية في العالم شاخصة الآن لترى ما تفعله روسيا بنا".

وتساءل "هل سيتمكن العالم من إحالة مجرمي الحرب الحقيقيين على القضاء؟"، محذرًا من خطر "مئات الهجمات الأخرى" في حال لم يحصل ذلك.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25"، و15 طائرة مسيرة، وتدمير عدد 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي.

وواصل الجيش الروسي قصفه المتواصل، السبت، لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد حيث يخطط بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء الحرب في أوكرانيا "لشن عمليات جديدة" وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

في الشرق كما في الجنوب دوت صفارات الإنذار طوال الليل. واستيقظ سكان بلدة دروجكيفكا الصغيرة الواقعة جنوب كراماتورسك، السبت، على هجوم صاروخي خلف حفرة ضخمة أمام متجر متضرر.

القوات الروسية التي أعلنت مطلع يوليو أنها سيطرت على منطقة لوهانسك، تستهدف الآن منطقة دونيتسك لاحتلال حوض دونباس بكامله الذي يسيطر عليه جزئيًا منذ عام 2014 الانفصاليون المدعومون من موسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، عن قصف روسي في الشرق وعلى خاركيف ولكن من دون هجوم بري.

قال حاكم لوهانسك سيرغي غيداي، إن القوات الروسية تستهدف منطقة دونيتسك من قواعدها في منطقة لوهانسك حيث "لا احتلال كاملا" و"قتال متواصل".

واتهم حاكما خاركيف ودونيتسك القوات الروسية بالتسبب بحرائق في الحقول جراء قصفها. وقال حاكم دونيتسك الجمعة "يحاولون تدمير المحاصيل الزراعية بكل الوسائل".

وفي الجنوب، أعلنت شرطة منطقة خيرسون البدء بملاحقات جنائية بعد تدمير القوات الروسية للمحاصيل.

وفي منطقة ميكولايف، التي تنطلق منها محاولات لشن هجوم مضاد على خيرسون المدينة المحتلة منذ الأيام الأولى للحرب، أفاد رئيس البلدية بأن دوي انفجارات سمع ليلا وطالب السكان بالبقاء في الملاجئ.