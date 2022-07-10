شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مياه "الهادئ" تتحرك.. الصين تدعو لشراكة مع أستراليا وبلينكن في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مياه الهادئ تتحرك.. الصين تدعو لشراكة مع أستراليا وبلينكن في تايلاند

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

ما يزال الصراع الصيني الأمريكي على النفوذ في منطقة المحيط الهادئ على أشده، وسط محاولة لاستقطاب الدول المشاطئة.



وتتحرك الدبلوماسية الأمريكية بتحرك مياه المحيط الهادئ، بينما تبدو بكين حريصة على قطع طريق واشنطن، تعزيزا لنفوذها بين تلك البلدان.

وفي تغير للهجة تجاه كانبرا؛ حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج على معاملة الصين كشريك، وليس خصما، وتجميع "طاقة إيجابية" لتحسين العلاقات بين البلدين.

ووفقا لملخص نشرته وزارة الخارجية الصينية في ساعة متأخرة من مساء السبت، أبدى وانغ أمله في أن تتمكن أستراليا من "اغتنام الفرصة واتخاذ إجراءات ملموسة والتوصل إلى فهم صحيح للصين".

وقال وانغ على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي يوم الجمعة الماضي إن" السبب الأساسي للصعوبات في العلاقات الصينية والأسترالية في السنوات الأخيرة يكمن في إصرار الحكومات الأسترالية السابقة على معاملة الصين باعتبارها ’خصما’ بل و’تهديدا’، مضيفا أن أقوال أستراليا وأفعالها كانت "غير مسؤولة".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية وونج، يوم الجمعة، إن الاجتماع مع نظيرها الصيني كان خطوة أولى نحو استقرار العلاقة، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكي تلغي بكين القيود التجارية المفروضة على أستراليا.

وتفرض الصين قيودا على واردات الفحم الأسترالي ومنتجات أخرى منذ عام 2020.

ومن بين شكاوى بكين دعوة كانبرا لإجراء تحقيق كامل في منشأ كوفيد-19 والتحقيق في التدخل الصيني في السياسة الأسترالية، وفرض حظر على شركة هواوي الصينية من المشاركة في طرح شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في أستراليا.

على صعيد ذي صلة، وقعت الولايات المتحدة وتايلاند اتفاقيات اليوم لأحد لتعميق العلاقات القوية بالفعل بين البلدين؛ حيث تكثف واشنطن جهودها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في آسيا.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي بتعزيز الشراكات في مجال تغير المناخ وإنفاذ القانون والتعاون الأمني.

وتأتي زيارة بلينكن بعد يوم واحد من لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في إندونيسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

كما سيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا.

في المقابل انخرط وانغ وزير خارجية الصين في دبلوماسية مكثفة في أنحاء آسيا في الأسابيع الأخيرة واجتمع مع برايوت يوم الثلاثاء.

وقال بلينكن عقب التوقيع على الاتفاقيات: "نأخذ الشراكة بيننا بالكامل إلى القرن الحادي والعشرين"، مضيفا أن تايلاند حليف مهم "في منطقة ترسم مسار القرن".

وأرجأ بلينكن العام الماضي رحلة إلى تايلاند، أقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا، بعد أن أوقف جولة إقليمية عندما تم اكتشاف حالة كوفيد-19 في الوفد الصحفي المصاحب له.

وقال وزير الخارجية التايلاندي "لقد وضعنا الأساس لمدة 190 عاما قادمة"، بينما يستعد البلدان للاحتفال بمرور 190 عاما على علاقتهما في العام المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات مع برايوت ستشمل الأزمة في ميانمار وتوسيع نطاق التعاون.

وذكرت وزارة الخارجية أنه بعد تايلاند سيتوقف بلينكن في طوكيو لتقديم التعازي للشعب الياباني بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.