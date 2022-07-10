الجيش الأوكراني يفتح ممر سفن لتصدير الحبوب وروسيا تنسحب من «جزيرة الأفعى»

الشارقة - اميمة ياسر - قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إنه بعد استعادة جزيرة الأفعى تم فتح ممر سفن عبر مصب بيستر لنقل المنتجات الزراعية.

وفي وقت سابق، تم رفع العلم الأوكراني في جزيرة الأفعى، بعد انسحاب القوات الروسية من الموقع الإستراتيجي في البحر الأسود.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا: “انتهت العملية العسكرية، و جزيرة الأفعى تحت سيطرة أوكرانيا”.

جزيرة الأفعى

من جانبها، قالت روسيا إنها انسحبت من جزيرة الأفعى، في بادرة حسن نية لإظهار أنها لا تعرقل محاولات الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بشحن الحبوب من أوكرانيا.

لكن أوكرانيا قالت إنها أجبرت القوات الروسية على الفرار من الجزيرة بعد هجوم بالمدفعية والصواريخ.