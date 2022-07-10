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الحكم بالإعدام على قاتل الطّالبة المصريّة نيرة أشرف

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اسماعيل عبد الحي - قضت محكمة الجنايات المصرية بالمنصورة خلال جلستها، اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي.

 

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بإحالة أوراق المتّهم بقتل نيّرة أشرف، والتّي قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتي لأخذ الرّأي الشّرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم للنّطق بالحكم.

 

وقبل ساعات من النّطق بالحكم النّهائي، كشفت أسرة المتّهم محمد عادل تفاصيل جديدة عن القضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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