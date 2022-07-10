شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ورونالدو يتنافسان على لقب "بابا نويل" القرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أن الصراع الدائم بين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيظل مستمرا حتى اعتزال الثنائي.

وعلى الرغم من كبر سن الثنائي واقترابهما من ترك الملاعب والاعتزال، إلا أنهما لا يزالا يتنافسان على الألقاب حتى لو كانت ألقاب رمزية.

وقامت صحيفة ميرور البريطانية بإعداد تقريرا عن اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف منذ بداية القرن من أجل اختيار اللاعب الأفضل.

ميسي ورونالدو

صراع رقمي جديد بين ميسي ورونالدو

ووفقا للصحيفة فإن ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي يحتل صدارة القائمة برصيد 331 تمريرة حاسمة فيما ساهم رونالدو في صناعة 273 هدفا طوال مسيرته حتى الآن.

ويطارد النجم البرتغالي على المركز الثاني اللاعب دي ماريا بعدما صنع 252 هدفا طوال مسيرته، يتبعه مسعود أوزيل برصيد 240 تمريرة حاسمة لهدف.

وكان هناك صراع دائم بين الأرجنتيني والبرتغالي خلال السنوات الماضية خاصة عندما كانا يلعبان في الدوري الإسباني سويا، قبل أن يرحل ميسي عن برشلونة ويرحل رونالدو عن ريال مدريد.

وعلى الرغم من خوض الثنائي تجربة جديدة في مسيرتهم الكروية، إلا أنهما يبدوا عليهما عدم السعادة بهذه التجربة، حيث تأكد العديد من التقارير رغبة الثنائي في العودة من جديد للدوري الإسباني.

سبب رحيل ميسي عن برشلونة



وكان السبب الرئيسي في رحيل ميسي عن صفوف برشلونة مطلع موسم 2021-2022 هو فشل النادي في تجديد عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

ماذا قدم ميسي مع باريس سان جيرمان

شارك ميسي مع باريس سان جيرمان في هذا الموسم ب34 مباراة مختلفة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 15 آخرين.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

أما رونالدو فكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.