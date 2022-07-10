شكرا لقرائتكم خبر عن نادي إنجليزي يقدم عرض لضم نجم منتخب مصر المتألق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اهتمام من جانب أحد الفرق التي تلعب بالبريميرليج بالتعاقد مع نجم منتخب مصر المتألق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن نادي برينتفورد الإنجليزي يرغب في ضم النجم المصري عمر مرموش من أجل تدعيم صفوف الفريق الهجومية قبل بداية الموسم المقبل.

برينتفورد يقدم عرض لعمر مرموش

عمر مرموش

برينتفورد يرى أن مرموش لاعب صغير السن وسينجح في قيادة هجوم الفريق خاصة بعد رحيل إريكسن بعد انتهاء إعارته من توتنهام.

في المقابل، أكدت الشبكة بأن نادي فولفسبورج الألماني لديه رغبة في استمرار اللاعب مع الفريق وعدم رحيله الموسم المقبل خاصة بعد تألقه في الإعارة.

وكان قد خرج مرموش على سبيل الإعارة لصفوف شتوتجارت الموسم الماضي وتألق بشكل ملفت للنظر ليجعل المدير الرياضي بنادي فولفسبورك، مارسيل شايفر متمسك بعودته مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.

من هو عمر مرموش

عمر مرموش هو لاعب مصري توهج في الفترة الأخيرة مع منتخب مصر الأول بعد أن قام كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر باستدعاءه ليمثل الفراعنة لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي.

مرموش بدأ مسيرته الكروية في شباب وادي دجلة حتى احترف للفريق الثاني لفولفسبورج الألماني عام 2017

في عام 2020 انتقل اللاعب لصفوف فولفسبورج الأول قبل أن تتم إعارته لنادي باولي الألماني عام 2021.

بعد انتهاء إعارته في نادي باولي تمت إعارته اللاعب لنادي شتوتجارت العام الماضي وهو النادي الذي تألق خلاله نجم الفراعنة بشكل ملفت للنظر.

شارك مرموش مع شتوتجارت في 21 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين، أما عندما كان لاعبا في نادي باولي الألماني سجل 7 أهداف وصنع 3آخرين.