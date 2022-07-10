شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو ..9482 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الأحد 9482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في انخفاض بواقع 234 حالة إصابة مقارنة بأمس السبت، وبارتفاع بواقع 5694 حالة عن يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ عشرة أشخاص، دون تغيير عن أمس السبت، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلع العدد على الصعيد على الوطني 80 شخصا، بارتفاع بواقع ستة مقارنة بأمس السبت.