عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزيرة خارجية ألمانيا تزور القنبلة الذرية.. لقاء مع الناجين بناجازاكي

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها في آسيا اليوم الأحد بزيارة لليابان.



وتعتزم الوزيرة الألمانية في البداية زيارة متحف القنبلة الذرية في ناجازاكي والتحدث مع ناجين من القصف الذري للمدينة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في التاسع من أغسطس/آب في عام 1945.

يذكر أن نحو 70 ألف شخص لقوا حتفهم في مدينة ناجازاكي وحدها إثر التأثير المباشر للقنبلة، وأصيب 75 ألف شخص آخرين.

وتعتزم بيربوك التحدث في المساء مع طلاب إحدى الجامعات عن سياسة السلام والعولمة.

ومن المتوقع أن تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية غدا الاثنين إلى العاصمة طوكيو في ختام جولتها في آسيا، حيث تعتزم الالتقاء هناك بنظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي خلال زيارتها الرسمية من أجل إجراء مباحثات.

وكان متحدث باسم الخارجية الألمانية أعلن من قبل أنه سيتم التركيز خلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما بالنظر إلى سياسة المحيطين الهندي والهادئ الخاصة بألمانيا.

قبل ساعات -وبتوقيت اليابان- انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان بعد أيام من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وتتزامن عملية الاغتيال مع انتخابات مهمة تشهدها البلاد؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الديمقراطيين الأحرار بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومعه الشريك الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، سيحققان انتصارا واضحا.

ويحتل الحزبان حاليا أغلبية في غرفتي البرلمان (مجلسا الشيوخ والنواب).

وإذا حقق كيشيدا انتصارا واضحا فإن هذا سيعزز سلطته في وقت يتعرض فيه تعافي الاقتصاد الياباني من جائحة فيروس كورونا لتهديد من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ويزور وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن اليابان، الإثنين، لتقديم التعازي شخصيًا في أعقاب اغتيال شينزو آبي، على ما أعلنت الخارجية الأمريكية.