شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب.. عقدت 95 اجتماعا وناقشت 4 مشروعات قوانين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مارست لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، دورها الرقابي والتشريعي، خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، إذ كان نشاط لجنة الإعلام والثقافة والآثار خلال دور الانعقاد العادي الثاني منذ الأول من أكتوبر2021 وحتى نهاية دور الانعقاد يوليو2022 قويا، حيث عقدت اللجنة 95 اجتماعا ناقشت خلالها موضوعات متنوعة ( ثقافة- آثار- إعلام) وكانت أهم الموضوعات، كالتالي ففي محور مناقشة القوانين، ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

كما أعدت اللجنة تقريراً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وهيئة مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى يترأسه النائبة درية شرف الدين ، وكل من النائبين يوسف الحسينى ونادر مصطفى وكيلين، وهند رشاد أمينا للسر.