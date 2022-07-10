شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول باكستاني ينجو من محاولة اغتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجى عضو مجلس الشيوخ الباكستاني سرفراز أحمد بكتي من هجوم استهدف موكبه بمنطقة ديرا بوجتي في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي. وأوضح نائب مفوض أمن وإدارة منطقة ديرا بوجتي، ممتاز كهيتران اليوم، أن مسلحين مجهولين نصبوا عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق، وانفجرت أثناء مرور موكب سرفراز بالقرب منها ما أدى إلى تضرر سيارته وإصابة أحد مرافقيه بجروح، مؤكداً أن سرفراز لم يتعرض لأي أذى.

أكد كهيتران، أن قوات الأمن طوقت موقع التفجير لجمع الأدلة، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.