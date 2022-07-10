شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الانتخابات البرلمانية في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون اليابانيون اليوم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان.

وأكد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا من الحزب الديموقراطي الليبرالي، أهمية الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكل أساس الديموقراطية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية أن نتيجة الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات تعد مقياساً لثقة الناخبين بعد تسعة أشهر تقريباً من تولي حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي وضع هدفاً لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو للاحتفاظ بأغلبية في مجلس الشيوخ. وكانت الحملات الانتخابية قد استؤنفت أمس وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تعليقها لفترة وجيزة إثر مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.