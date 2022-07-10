مئات البرازيليين يتظاهرون في شوارع العاصمة تأييداً لـ«حرية» حمل السلاح

مئات البرازيليين يتظاهرون في شوارع العاصمة (أ ف ب).

نزل مئات المتظاهرين المؤيدين لحمل السلاح إلى شوارع العاصمة البرازيلية السبت داعين لتمديد القوانين ذات الصلة والتي وسعها الرئيس اليميني جاير بولسونارو.

ونظمت التظاهرة مجموعة «برو آرمز» التي تصف نفسها بأنها أكبر المجموعات المدافعة عن حمل السلاح في أميركا اللاتينية. وتزامنت التظاهرة مع اليوم العالمي لتدمير السلاح.

وكانت المجموعة قد دعت البرازيليين للنزول إلى العاصمة والسير باتجاه مبنى مجلس الشيوخ تحت شعار «حرية»، الذي ردده المشرع إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس.

وقال نجل الرئيس أمام الحشود إن «اليسار لم يتخيل إطلاقاً أن ينزل العديد من الأشخاص إلى الشارع ليقولوا: نعم أريد أن أكون مسلحاً لأنني أفضل أن أكون بلطجياً مدفوناً على أن تُغتصب زوجتي».

أضاف «المجرم لا يحترم إلا ما يخشاه والجميع يخافون من تعرضهم لإطلاق نار... إذا كنا مسلحين فسيفكرون مليا بالأمر».