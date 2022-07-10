انت الان تتابع خبر الانواء الجوية تحدد موعد زوال الغبار وتطلق تحذيراً (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في تقرير جوي ورد للسومرية نيوز، انه "من المتوقع ان تتأثر البلاد بامتدادات المرتفع الجوي المتمركز فوق البحر الأحمر مما يسبب تكون غبار في مناطق متعددة من البلاد ويكون مدى الرؤية أقل من ألف متر".وأضاف، أن "شدة الغبار تخف تدريجيا صباح يوم غد الإثنين إلى أن يزول بعد الظهر".

وحذرت الانواء الجوية من "الخروج في العواصف الترابية مشددة على ضرورة غلق النوافذ والابواب لتجنب الاختناق وخاصة مصابي الأمراض التنفسية".