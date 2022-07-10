رونالدو يطارد ميسي على لقب 'بابا نويل' القرن

ورغم تميز رونالدو على الصعيد التهديفي، إلا أنه ينافس ميسي بقوة أيضا في جانب مد زملائه بالتمريرات الحاسمة.

وأعدت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا عن اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف منذ بداية القرن الـ21، إذ يأتي ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في صدارة القائمة برصيد 331 تمريرة حاسمة.



ولا يتأخر رونالدو كثيرا عن البرغوث، إذ يحتل المرتبة الثانية في القائمة بقدرته على صناعة 273 هدفا طوال مسيرته حتى الآن.

ويأتي خلف الدولي البرتغالي مباشرة، زميله الأسبق في ريال مدريد، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعدما صنع 252 هدفا، يليه الألماني مسعود أوزيل (240) تمريرة حاسمة.

ويظهر الصربي دوشان تاديتش، لاعب أياكس أمستردام، في القائمة باحتلاله المركز الخامس برصيد 236 تمريرة حاسمة، متقدما بفارق 3 تمريرات فقط عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان.



بعد ذلك، يتساوى توماس مولر ولوريس سواريز في المركز السابع بصناعة كل منهما 232 هدفا، فيما يحل سيسك فابريجاس خلفهما بتمريرتين أقل، ليأتي خلفه كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) برصيد 222 تمريرة حاسمة.