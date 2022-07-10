شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق كان يرغب في صنع قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرجل المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي للشرطة إنه حاول صنع قنبلة، حسبما قالت مصادر في التحقيق اليوم الأحد

وقال الرجل الياباني (41 عاما) الذي أطلق النار على آبي من الخلف بمسدس محلي الصنع من مسافة قريبة خلال كلمة لرئيس الوزراء السابق ضمن حملة انتخابية، للمحققين إنه قام بصنع عدة مسدسات، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقامت الشرطة بتفتيش منزل الجاني يوم الجمعة وصادرت عددا من الأسلحة المشابهة للمسدس الذي تم العثور عليه في مكان مقتل آبي يوم الجمعة.

وقال الرجل المتهم للمحققين أنه كان ينوي في الأساس استهداف زعيم جماعة دينية.

وتواجه الشرطة اليابانية الآن العديد من التساؤلات حول كيفية حدوث واقعة إطلاق النار، وتساءل الخبراء عن أسباب عدم تمكن أولئك الذين يعملون على تأمين آبي من منع الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن جهاز الشرطة الوطنية يعتزم الآن مراجعة إجراءاته الأمنية لحماية الشخصيات البارزة.

وأشارت تقارير إلى ان القاتل كان عاطلا عن العمل، لكن يعتقد أنه خدم في البحرية لمدة ثلاث سنوات قبل تسريحه في عام.2005 ويعتقد أن المشتبه به تلقى تدريبا على استخدام السلاح خلال فترة وجوده في البحرية.

وتعتبر اليابان واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم ولديها قوانين صارمة للغاية بشأن الأسلحة.