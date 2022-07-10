بلينكن يزور طوكيو الإثنين لتقديم التعازي بعد مقتل آبي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأحد أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة لم تكن مقررة من قبل لطوكيو يوم الإثنين لتقديم التعازي للشعب الياباني بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أن بلينكن سيلتقي مع كبار المسؤولين اليابانيين.

وزار بلينكن بانكوك خلال جولة بآسيا شملت أيضاً إندونيسياً لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.