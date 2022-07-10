ثلاثة نواب محافظين إضافيين يدخلون سباق الترشح لخلافة جونسون

استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).

أعلن ثلاثة من كبار المشرعين في حزب المحافظين السبت أنهم سيترشحون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ليصل بذلك إلى ثمانية عدد المتنافسين المعلنين في السباق حتى الآن.

وهؤلاء الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق ساغد غاويد ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي ووزير الصحة السابق غيريمي هانت الذي تنافس مع جونسون عام 2019 على رئاسة حزب المحافظين.