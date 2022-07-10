غبار وانخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس العراق خلال العيد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، حدوث غبار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.



وذكر بيان للهيئة، ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون مغبراً يتحسن تدريجياً صباحاً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مغبراً يتحسن تدريجياً بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين وحالة الطقس للأيام المقبلة: