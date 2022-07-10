سر اختيار رونالدو لتوقيت الرحيل عن مانشستر يونايتد

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، رونالدو حصل على مكافأة مالية "مكونة من 6 أرقام"، قبل أيام قليلة من إبلاغ مانشستر يونايتد بطلب الرحيل.

وأشارت إلى أن هذه المكافأة مدونة في عقده، ويحصل عليها في نهاية يونيو/حزيران، بمجرد نهاية الموسم الأول من التعاقد مع الشياطين الحمر.



وأوضحت أن رونالدو خفض راتبه البالغ 900 ألف سترليني أسبوعيا مع يوفنتوس، إلى النصف تقريبا، عند العودة إلى مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي عوضه من خلال المكافآت السنوية.

وذكرت أن الأموال الأخيرة ليست "مكافأة ولاء"، أي يحصل عليها اللاعب عندما يقرر استكمال عقده، لكنها مرتبطة بحقوق الصور ومتغيرات متعلقة بتسجيل الأهداف.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن توقيت طلب رونالدو للرحيل أثار بعض الدهشة الساخرة، خصوصا أنه جاء عقب أيام قليلة من حصوله على المكافأة، مشيرة إلى أن اللاعب البرتغالي كان يستطيع التعبير عن رغبته في المغاردة منذ عدة أسابيع.