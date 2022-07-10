شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أهم 4 قوانين أقرها "النواب" بمجال النهوض بالزراعة فى الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار عدد من التشريعات الهامة في مجال النهوض بالزراعة في مقدمتها تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها المجلس النيابي في مجال النهوض بالزراعة في ضوء ما ورد بتقرير إنجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني :

1- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.

2- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

3 -تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

4- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.

يُشار إلي أن تقرير انجازات مجلس النواب في الدور الثاني كشف عن موافقة المجلس على عدد 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ 1769 مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.