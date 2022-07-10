شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب": مشاركات هامة لرئيس المجلس فى المحافل الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

واستهل المجلس هذا الدور بزيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني لدولة المجر، وأجرى خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار المسئولين المجريين على رأسهم رئيس جمهورية المجر، ورئيس البرلمان المجري، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وشارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في أعمال كل من: الجمعية الــ 143 للاتحاد البرلماني الدولي المُنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وأعمال الجمعية الـ 144للاتحاد، المُنعقدة في بالي، اندونيسيا، حيث شهدت اجتماعات الجمعيتين نشاطاً مُكثفاً لأعضاء الوفد البرلماني المصري في لجان وأجهزة الاتحاد، وفاز خلالها النائبً كريم درويش بعضوية كل من: لجنة شئون الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد.

كما شارك أيضاً المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في أعمال القمة الـسابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، المُنعقدة في بروكسل، بلجيكا، ديسمبر الماضي، لمناقشة قضية مكافحة تغير المُناخ في منطقة المتوسط.

يأتي ذلك إلي جانب مشاركة المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في ثلاث زيارات رسمية إلى كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة الكويت، بناءً على دعوة من نظرائه بالدول الشقيقة الثلاث، وجاءت هذه الزيارات تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية المصرية الخليجية، سواء على المستوي الثنائي أو الجماعي.