شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": الحوار الوطنى سيكون على أرضية مشتركة لصالح البلد والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب انتهى من إعداد أوراقه للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب انعقاده بين مختلف أطياف المجتمع، خلال الفترة القادمة، موضحا أن الحوار دعوة للمشاركة في استكمال بناء مصر، خاصة وأن الجمهورية الجديدة تتطلب فكر جديد من الجميع وإيجاد مساحات مشتركة في مختلف الرؤى لصالح الوطن والمواطن .

وشدد أن دعوة الحوار جاءت في توقيت مناسب بعدما تم تثبيت أركان الدولة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وأصبحت الدولة المصرية مستقرة أمنيا، مشيرا إلى أن هناك خطوات عكست الحرص الشديد على الخروج بنتائج إيجابية للحوار وإشراك الجميع في وضع رؤيتهم البناءة لصالح الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة، قائلا: "إدارة الحوار اهتمت بتطبيق بأولى فعاليات الحوار في أول يوليو كما أعلنت مسبقا رغم عيد الأضحى.. كما أن الجلسة أظهرت مدى وجود حرية للتعبير عن الرأي واحترام الجميع.. وإعلان قائمة للعفو الرئاسي بما تضمه من 60 شخصا.. وهو ما يجعلها مؤشرات للجميع بأن أولى الخطوات مبشرة".

وشدد أن التأكيد على عدم مشاركة أى فصيل تورط في العنف أو قتل المصريين، خطوة هامة خاصة وأنه لا عودة لجماعة الإخوان للمشهد مرة آخرى وهم يستخدمون الإرهاب والعنف في نهجهم فلا يوجد لديهم أيدلوجية وطن، موضحا أن الحوار الوطني على أرضية وطنية خالصة وما سيطرح مجرد اختلاف في الرؤى والرأي لمصلحة الوطن وبالتالي ليس لهم مكان، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.