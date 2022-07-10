شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 455 قبل يوم.

وشمل العدد الإجمالي 319 إصابة بلا أعراض بينما كانت 76 إصابة واردة من الخارج والباقي إصابات محلية.

وسجلت شنغهاي تسع إصابات مصحوبة بأعراض و52 إصابة بلا أعراض مقارنة مع 11 و 48 إصابة بالترتيب في اليوم السابق.

وسجل بر الصين الرئيسي 226610 إصابات مصحوبة بأعراض كوفيد-19 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عن اليوم السابق عند 5226.