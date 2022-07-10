للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب... الأسد يزور محافظة حلب

زار الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (الجمعة)، محطة رئيسية لتوليد الكهرباء وأخرى لضخ المياه في شمال سوريا، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة معلنة لمحافظة حلب منذ اندلاع النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عاماً.

وأورد حساب الرئاسة على تطبيق «تلغرام» أن الأسد زار محطة حلب الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد «إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها».

ونقلت الرئاسة عن الأسد أن «محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى، بالتالي من حق أبناء حلب أن يكونوا المستفيدين الأكبر من إصلاح المحطة» التي تعد من المحطات الرئيسية في سوريا، ومن شأن إعادة العمل بها أن تساهم في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.

وقال الأسد إن «أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تَسقط أمام الإرادة والتصميم».

وحضر الأسد أيضاً إطلاق عمليات الضخ من محطة المياه في بلدة تل حاصل في ريف حلب الشرقي، التي خرجت عن الخدمة عام 2012 جراء النزاع.

وتعد هذه الزيارة الأولى للأسد إلى محافظة حلب التي خرج الجزء الأكبر منها عن سيطرة القوات الحكومية بدءاً من عام 2012، واستعادت القوات الحكومية خلال السنوات الماضية السيطرة تدريجياً على غالبية المحافظة إثر معارك ضد الفصائل المعارضة وتنظيم «داعش».