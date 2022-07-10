08 يوليو , 2022
الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو إلى جانب آبي (أ ف ب).
عبّر الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو اليوم الجمعة عن «الغضب والحزن» لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وقال إنه أمر بفرض حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام في البرازيل.
وتوفي آبي، وهو أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم، اليوم الجمعة بعد ساعات من إطلاق النار عليه بينما كان يقوم بحملة لانتخابات برلمانية في مدينة نارا بغرب البلاد.
ووصف بولسونارو آبي (67 عاماً) بأنه كان «زعيماً ذكياً وصديقاً عظيماً للبرازيل»، وذلك بينما كان يعرض صورة على تويتر وهو يقف بجانبه. ودعا إلى معاقبة الجاني بشدة لارتكابه «مثل هذا العمل الوحشي غير المبرر».
وقال بولسونارو «نقف إلى جانب اليابان». ويوجد في البرازيل أكبر عدد من اليابانيين في العالم خارج بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل يشعر بالغضب لاغتيال آبي ويأمر بالحداد ثلاثة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.