رئيس البرازيل يشعر بالغضب لاغتيال آبي ويأمر بالحداد ثلاثة أيام

الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو إلى جانب آبي (أ ف ب).

عبّر الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو اليوم الجمعة عن «الغضب والحزن» لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وقال إنه أمر بفرض حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام في البرازيل.

وتوفي آبي، وهو أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم، اليوم الجمعة بعد ساعات من إطلاق النار عليه بينما كان يقوم بحملة لانتخابات برلمانية في مدينة نارا بغرب البلاد.

ووصف بولسونارو آبي (67 عاماً) بأنه كان «زعيماً ذكياً وصديقاً عظيماً للبرازيل»، وذلك بينما كان يعرض صورة على تويتر وهو يقف بجانبه. ودعا إلى معاقبة الجاني بشدة لارتكابه «مثل هذا العمل الوحشي غير المبرر».

وقال بولسونارو «نقف إلى جانب اليابان». ويوجد في البرازيل أكبر عدد من اليابانيين في العالم خارج بلادهم.