شكرا لقرائتكم خبر عن خبير حقوقى: الحوار الوطنى مسئولية ضخمة تقع على عاتق كافة المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى، إن إجراء الحوار الوطنى الذى يجمع كافة أطياف المجتمع المصرى أصبح قضية رئيسية تشغل بال المواطنين بدرجة كبيرة وتنطلق معه أمنيات و تصورات وأمال عريضة.

وأضاف عماد حجاب في تصريحات له، أن هناك ظاهرة إيجابية تدل على أهمية هذا الحوار لدى المواطنين هي أن عدد من أصحاب الرؤى قاموا بنشر وجهات نظرهم بصورة فردية قبل انطلاقه في بادرة طيبة تمثل رغبته فى المشاركة الجادة، مشيرا الى أن عدد كبير من المواطنين يشعرون أن الحوار يمثل فرصة مهمة وطوق نجاة للتفكير بعيدا عن الاقصاء والتهميش لجميع التيارات والقوى فضلا عن الرغبة فى المشاركة فى صناعة واتخاذ القرار من جانب المعارضة والسياسيين والشباب والنقابات والمجتمع مدنى واصحاب الاعمال والمستثمرين.

ولفت عماد حجاب، إلى أن المواطنين يشعرون أن الحوار الوطنى بيمثل مهمة وطنية ومسئولية ضخمة تقع على عاتق كافة المشاركين ، موضحا أن أحد مقومات نجاح الحوار الوطنى هى وجود التنوع الفكرى والثقافى والسياسى والاقتصادى من المشاركين و أن يتم من خلال المناقشات خلق قدر من المساحات المشتركة لبناءة بين كل القوى وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق حسابات المصالح الضيقة.

وذكر عماد حجاب، أن مصر تحتاج الأن لكل العقول الوطنية والعقل الجمعي فى الحوار كأحد أدوات المجتمعات الحديثة في تحديد مسارات مستقبلها، مؤكدا أن الحوار يحتاج الى إيمان كامل فى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتعددية والحريات وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة لدورها المؤثر فى بناء الجمهورية الجديدة.