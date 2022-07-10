شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: إصابات كورونا تواصل التراجع لليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت عن استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) لتظل أقل من ألفي إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 1460 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 76ر4 مليون حالة. ويتلقى ما لا يقل عن 2670 شخصا العلاج في المستشفيات.

وأصبحت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.