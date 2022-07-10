شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. عطل في خط الكهرباء يسبب توقف حركة قطارات «شتوتجارت» لساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى عطل كبير في خط كهرباء علوي إلى توقف حركة القطارات بمحطة القطار الرئيسية في مدينة شتوتجارت الألمانية لعدة ساعات اليوم السبت، مما تسبب في عمليات تأخير كثيرة للرحلات، وهو ما قد يستمر يوما آخر.

وتمكنت بعض قطارات الأقاليم من الدخول إلى محطة شتوتجارت الرئيسية عبر الخطوط الأرضية السفلية بحلول المساء. وفي وقت لاحق، أعُيد فتح عددا من المسارات الـ 16 فوق الأرض أمام حركة القطارات الإقليمية والبعيدة.

وقد تسبب العطل في خط الكهرباء العلوي في تأخير الكثير من رحلات القطارات، حيث تم إلغاء العديد من رحلات الربط بين الخطوط وهو ما أثار حالة من الاستياء الشديد بين الركاب الذين اضطروا للانتظار لوقت طويل لاستلام حقائبهم. ولم يتضح بعد السبب وراء العطل الذي حدث في الصباح.

وقال متحدث باسم هيئة السكك الحديدية الألمانية إنه من المرجح أن تستمر تلك التأخيرات في رحلات القطارات حتي غدا الأحد.

وتسبب العطل في تحويل مسارات القطارات بين مدن مانهايم وهايدلبرج وكارلسروه وأولم، والتي كانت تتوقف في محطة شتوتجارت.