شكرا لقرائتكم خبر عن دونيتسك تحت القصف.. ومنظومة صواريخ أمريكية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل الجيش الروسي قصفه منطقة دونيتسك في شرق البلاد، وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو، مساء الجمعة، إن «خط الجبهة بأكمله يتعرض لقصف مستمر.

وأضاف إن الروس لا يكفون عن القصف باتجاه دونيتسك، وباخموت وسلوفيانسك تُقصفان ليلا ونهارًا، وكذلك كراماتورسك.

وخلال نهار الجمعة، تحدث كيريلينكو عن سقوط 6 قتلى و21 جريحا خلال 24 ساعة في عمليات قصف للمنطقة. وقال إن الجيش الروسي في طريقه إلى إعادة تجميع وحداته، أو بالأحرى إعادة تشكيل مجموعاته ويُعد لعمليات جديدة في سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت.

وأدى القصف الروسي في خاركيف شمال شرق ثاني أكبر مدينة في البلاد إلى مقتل 4 مدنيين وجرح 9 آخرين خلال 24 ساعة، على حد قول حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وأكدت المخابرات العسكرية البريطانية، أمس السبت، أن روسيا تحشد قوات الاحتياط بالقرب من أوكرانيا لشن هجمات جديدة. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن نسبة كبيرة من وحدات المشاة الروسية الجديدة تنتشر على الأرجح بمركبات مدرعة إم تي- إل بي.

في السياق ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم بتخصيص 400 مليون دولار؛ لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ليرتفع إجمالي مساعدات واشنطن العسكرية إلى كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية إلى 7.3 مليار دولار.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» إن المساعدة الأمريكية الجديدة تشمل 4 منظومات صواريخ متعددة من نوع «هيمارس» وقذائف من عيار 155 ملم، ستحسن قدرات أوكرانيا على استهداف مستودعات أسلحة وسلسلة التوريد للجيش الروسي.

وبفضل منظومات الصواريخ الثماني الأولى «هيمارس» التي تم تسليمها الشهر الماضي، يقدر الخبراء العسكريون أن الجيش الأوكراني تمكّن من تدمير أكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية مثبتة وراء خط المواجهة في شرق البلاد.