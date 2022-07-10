ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية وخيوط جراحية داخل عبوات شاى..صور

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية غالية الثمن والخيوط الجراحية بحوزة راكب مصرى حاول استغلال ازدحام صالة الوصول بالقادمين لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك لتهريب الأدوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على ركاب الخطوط الأثيوبية القادمة من أديس ابابا، أستوقف احمد عادل فتحى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الاخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الافصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب او رسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح كامل مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متماثلة داخل عبوات أكبر، قامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرفة على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف مصطفى صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 199 عبوة خيوط جراحية خاصة بعمليات جراحة العيون و 141 أمبول دوائى خاص بعلاج الأورام موضوعة ومغلفة داخل عبوات غذائية وشاى ومحكمة الغلق وملفوفة داخل اقمشة كما تم ضبط 5 هواتف محمولة وعبوات زجاجية أو خاصة بالشعر،وشارك فى الضبط كل من محمد نبيل وأحمد صبرى مأمور الجمرك وتونى فكرى مدير الحركة.

أمر صبحى ربيع مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.