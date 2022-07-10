شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق النواب: قرارات العفو الرئاسي مبشرة وتأكيد على النوايا الصادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة نانسى نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرارات الإفراج عن 1270 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، بجانب قرارات العفو الرئاسى عن 60 شخصًا من المحبوسين فى قضايا الرأى والتعبير والغارمين والغارمات، الصادرة أمس الأول، بالتزامن مع الحوار الوطنى.

وقالت النائبة نانسى نعيم، إن قرارات الإفراج تؤكد على حشم النوايا الصادقة، فى ظل بدء جلسات الحوار الوطنى والذى يتولى إدارته قامات كبيرة على رأسها الدكتور ضياء رشوان.

وواصلت :"الاسماء الموجودة مطمئنة، ولدينا تفاؤل كبير بالحوار ولكن نحتاج لمعرفة المحاور بوضوح أكبر"، معقبة :"البدايه مبشرة.. ونحن مطمئنين جدا للحوار الوطنى فى ظل تمثيله لكل الأطياف، وخروج السجناء تطور طبيعى يؤكد النيه الصادقة".

وأصدر الرئيس السيسي، أمس السبت، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقى العقوبات المقضى بها بحق 1270 نزيلا بالسجون، "تأكد انطباق شروط العفو عليهم".

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج".

وأضاف البيان: "انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".