شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران يرحب بقرارات العفو الرئاسى.. ويؤكد: ننتظر أكثر من ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن عدد من المسجونين، مقدما خالص التهاني لأسرهم، مشددا على ضرورة التوسع في قائمة المفرج عنهم.

وقال زهران، في تصريح خاص: "ننتظر المزيد من قرارات الإفراج عن السجناء، فقوائم المفرج عنهم اقتصرت على هذا العدد المحدود الذي يعد أقل كثيرا مما هو متوقع".

وشدد فريد زهران على أهمية وضرورة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.