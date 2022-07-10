شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الدولة حريصة على دمج العناصر الصالحة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن الإفراج عن 1270 من النزلاء لمراكز الإصلاح والتأهيل، قائلا: "الدولة حريصة على دمج العناصر الصالحة فى المجتمع، والدولة قوية ومستقرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، :"الرئيس عودنا أن أى قرار يتم اتخاذه يكون جادا، وهناك تواصل مباشر مع اللجنة المخصصة للعفو من قبل الرئاسة والداخلية للنظر فى الطلبات المقدمة من الأسر".

وتابع : "مجمع الإصلاح والتأهيل نقلة كبيرة فى توعية النزلاء، ويعمل على تخريج نزلاء صالحين مع النفس، ولديهم خبرة لدمجهم فى المجتمع".

وشكل قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك