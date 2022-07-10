القبض على شخص هدد رئيس دولة آسيوية بعد حادثة اغتيال آبي

ألقت السلطات في سنغافورة القبض على رجل (45 عاما) على خلفية الاشتباه في قيامه بالتحريض على العنف ضد رئيس الوزراء السنغافوري لي هيسن لونج في تعليق على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية السبت.

وتلقت الشرطة بلاغا في الساعة 1510 من مساء أمس الجمعة بشأن التهديد الذي ورد في قسم التعليقات بصفحة قناة "سي إن ايه" على موقع فيسبوك، بعد الأنباء عن اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بالرصاص.

وتوصل ضباط من قطاع الشرطة المركزى في وقت لاحق إلى هوية مستخدم موقع فيسبوك وألقت القبض عليه خلال خمس ساعات من تلقي البلاغ، حسبما ذكرت الشرطة اليوم. وتمت مصادرة جهاز حاسب شخصي وجهاز لوحي وأربعة هواتف محمولة.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات مازالت جارية.