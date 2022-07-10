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جاويد وهانت يعلنان ترشحهما لقيادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة

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أعلن ساجد جاويد، وزير الخزانة السابق الذي ساعدت استقالته في إشعال شرارة سقوط رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، الذي خسر أمام جونسون في جولة الإعادة عام 2019، عن ترشيحهما لقيادة حزب المحافظين.

جاء ذلك خلال مقابلتين أجرتهما صحيفة تليجراف مع جاويد وهانت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وحتى الآن، يسعى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين للترشح، لكن وزير الدفاع بن والاس أعلن أنه بعد "دراسة متأنية" ومناقشة مع زملائه وعائلته، لن يترشح ليكون زعيما ورئيسا للوزراء المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تترشح وزيرة الخارجية ليز تراس، في حين أن من بين المرشحين المحتملين الآخرين وزير التجارة بيني موردونت، ووزير الخزانة ناظم الزهاوي، ووزيرا الصحة السابقين ساجد جاويد وجيريمي هانت.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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