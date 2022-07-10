جاء ذلك خلال مقابلتين أجرتهما صحيفة تليجراف مع جاويد وهانت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وحتى الآن، يسعى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين للترشح، لكن وزير الدفاع بن والاس أعلن أنه بعد "دراسة متأنية" ومناقشة مع زملائه وعائلته، لن يترشح ليكون زعيما ورئيسا للوزراء المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تترشح وزيرة الخارجية ليز تراس، في حين أن من بين المرشحين المحتملين الآخرين وزير التجارة بيني موردونت، ووزير الخزانة ناظم الزهاوي، ووزيرا الصحة السابقين ساجد جاويد وجيريمي هانت.
كانت هذه تفاصيل خبر جاويد وهانت يعلنان ترشحهما لقيادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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