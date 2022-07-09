شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من التعاقد مع صخرة دفاع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع صخرة فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب بعض التقارير الصحفية.

تشيلسي يستعد للتعاقد مع ناثان آكي

ويسعى تشيلسي من التعاقد مع أحد مدافعي الدوري الإنجليزي خاصة بعد رحيل كلًا من أنطونيو روديجير إلى ريال مدريد وأندرياس كريستينسن إلى نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية فإن المحادثات تدار حاليًا بين إدارة تشيلسي ومانشستر سيتي من أجل التعاقد مع ناثان آكي والحصول على خدماته.

وأضافت الصحيفة إلى أن الصفقة حتى الآن لم تنتهى بعد ولكن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة ويتبقي فقط الشروط المالية والشروط الشخصية لدي النجم الهولندي.

وتابعت الصحيفة أن مانشستر سيتي يطلب الحصول على 50 مليون جنية إسترليني من أجل الاستغناء عن خدمات ناثان آكي لصالح نادي تشيلسي.

مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي

ومن المُنتظر أن يكون مباراة تشيلسي وإيفرتون في الجولة الأولى يوم السبت الموافق 6 أغسطس القادم على ملعب جوديسون بارك.

بينما يلعب فريق مانشستر سيتي يواجه وست هام يونايتد يوم الأحد الموافق 7 أغسطس المقبل على ملعب لندن الأولمبي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.