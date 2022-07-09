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لهذا السبب.. خبير مياه: التخزين الثالث لسد النهضة لم يبدأ بعد

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أكد الدكتور عباس شراقي، خبير المياه والجيولوجيا في جامعة القاهرة، أن التخزين الثالث لسد النهضة لم يبدأ بعد.

وقال شراقي في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: "تظهر الصور الفضائية الأخيرة عدم بدء التخزين الثالث الذي على وشك أن يبدأ خلال عدة أيام، وسبب التأخير هو استمرار فتح بوابتي التصريف بحوالي 60 مليون م3/يوم هذا الأسبوع، وسيستمر لمدة شهر في حالة استمرار فتح بوابتي التصريف".

وأضاف خبير المياه: "الإيراد اليومي عند سد النهضة حاليًا حوالي 225 مليون م3/يوم تزداد تدريجيًا إلى 350 م3/يوم في نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتراوح التخزين الثلث بين 3 - 5 مليارات م3 عند مستوى 590 - 595 م فوق سطح البحر، على الترتيب، حسب حجم الإنجاز في تعلية الممر الأوسط الذى يقارب 590 م".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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