لهذا السبب.. خبير مياه: التخزين الثالث لسد النهضة لم يبدأ بعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور عباس شراقي، خبير المياه والجيولوجيا في جامعة القاهرة، أن التخزين الثالث لسد النهضة لم يبدأ بعد.

وقال شراقي في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: "تظهر الصور الفضائية الأخيرة عدم بدء التخزين الثالث الذي على وشك أن يبدأ خلال عدة أيام، وسبب التأخير هو استمرار فتح بوابتي التصريف بحوالي 60 مليون م3/يوم هذا الأسبوع، وسيستمر لمدة شهر في حالة استمرار فتح بوابتي التصريف".

وأضاف خبير المياه: "الإيراد اليومي عند سد النهضة حاليًا حوالي 225 مليون م3/يوم تزداد تدريجيًا إلى 350 م3/يوم في نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتراوح التخزين الثلث بين 3 - 5 مليارات م3 عند مستوى 590 - 595 م فوق سطح البحر، على الترتيب، حسب حجم الإنجاز في تعلية الممر الأوسط الذى يقارب 590 م".