بعد اقتحام القصر الرئاسي.. رئيس سريلانكا يعلن تنحيه عن منصبه في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت بوابة الأخبار السريلانكية، نقلاً عن المتحدث باسم البرلمان ماخيندو يابو، بأن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا سيتنحى عن منصبه في الـ 13 من يوليو الجاري.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فإن المتحدث أكد أن راجاباكسا أبلغه بذلك.

ووفي وقت سابق، صرح مصدر عسكري رفيع المستوى بأن راجاباكسا، فر من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات محتجين يطالبون باستقالته وهم يقتحمون المجمع الرئاسي.

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينج، أعلن أنه سيتنحى عن منصبه.

وكتب رانيل ويكرمسينج تغريدة عبر تويتر قال فيها: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة، وكذلك سلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب - لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب، لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".

وأعلن ويكرمسينج قراره بعد اجتماع لقادة الأحزاب السياسية، ترأسه رئيس برلمان البلاد، ماهيندا يابا أبيواردينا.