شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لبداية جديدة.. برلماني مشيدا بقرارات العفو الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على قرار الإفراج عن 1270 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، بجانب قرارات العفو الرئاسى عن 60 شخصًا من المحبوسين فى قضايا الرأى والتعبير والغارمين والغارمات، الصادرة أمس الأول، بالتزامن مع الحوار الوطني.

وقال النائب رياض عبد الستار، في تصريح خاص، إن فترة الأعياد والمناسبات أرتبطت بقرارات رئاسية بالأفراج عن مسجونين، سواء بالقوانين الشرطية أو العفو الرئاسي.

وذكر أن قرارات العفو الأخيرة تأتي بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني، وعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الإفراج عن المسجونين المستوفين للشروط فرصة لبداية جديدة، وأحد دعائم الجمهورية الجديدة، خاصة مع بدء الحوار الوطنى وخلق مجتمع دون ضغينة.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها بحق 1270 نزيلا بالسجون، "تأكد انطباق شروط العفو عليهم".

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج".

وأضاف البيان: "انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".