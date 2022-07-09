شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فوزى: الشركة المتحدة أعادت خريطة الوعى للدراما المصرية بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقوم بأعمال درامية هادفة، تٌحيى من خلالها الكثير من القيم والثقافة والأخلاق التي افتقدتها العديد من الأعمال الدرامية، وكانت سببا في حدوث العديد من الكوارث، وهو ما يؤكد أن الشركة تقوم بإعادة خريطة الوعى للدراما المصرية، عبر العديد من الأعمال التي ستظل محفورة في عقول وقلوب المصريين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعالج تشوهات، أصابت الدراما والوعى والعقل المصرى خلال سنوات سابقة بعدد من السلوكيات والأخلاق، بالإضافة لقيامها بفضح أكاذيب السوشيال ميديا، وكشف كيفية تحركاتها، وهو ما يؤكد الدور القومى التي تقوم به الشركة لرفع وعى المواطنين خلال هذه الفترة شديدة الحساسية والخطورة.