شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مشيدا بقرارات العفو الرئاسي: تبث الفرحة في قلوب الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة، والإفراج عن 1270 نزيلا اليوم السبت، بجانب قرارات العفو الرئاسى عن 60 شخصًا من المحبوسين فى قضايا الرأى والتعبير والغارمين والغارمات، الصادرة أمس الأول الخميس.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن القيادة السياسية حاضرة في كل المناسبات بمواقفها الإنسانية، مضيفا أن قرارات العفو الأخيرة تؤكد عزم الدولة على الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، عبر الحوار الوطني الجامع وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وذكر أن هذه الخطوات تؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية ومواقفها الإنسانية ، للإفراج عن مزيد من السجناء وفتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن.

وواصل: "هذه الخطوات جيدة وإيجابية، وتبعث على السعادة والبهجة فى نفوس العديد من الأسر، التى انتظرت صدوره منذ فترة طويلة، خاصة أنه يأتى بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها بحق 1270 نزيلا بالسجون، "تأكد انطباق شروط العفو عليهم".

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج".

وأضاف البيان: "انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".