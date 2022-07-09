النائب محمد زين: الشركة المتحدة تتبنى قضية الوعى عبر الدراما بشكل مدروس

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قضية رفع معدلات الوعى عند المواطن، يلقى دعم من القيادة السياسية وهو أمر لم يكن موجودا فى سنوات وحقبات ماضية، وهو أمر يؤكد سعى الجمهورية الجديدة ببناء مجتمع سليم صحياً وذهنيا لمواجهة الشائعات، ومحاولات طيور الظلام هدم ما تم إنشاؤه خلال السنوات الأخيرة، وما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يؤكد منهجيتها فى تبنى قضية الوعى عبر الدراما بشكل علمى ومدروس، وهو انتصار لدولة 30 يونيو.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات له أن لجنة التضامن أوصت فى ختام جلسة الاستطلاع والمواجهة "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان" بعدد من التوصيات من بينها إعداد استراتيجية للوعى المجتمعى بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشاركة الوزرات والجهات المعنية وشركات الأعمال ومنظمات المجتمع الأهلى تقوم على تبنى مبادرات وإطلاق حملات لتعزيز وتحسين الوعى المجتمعى، وهو أمر فى غاية الأهمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن من ضمن التوصيات قيام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمبادرة إطلاق تقرير سنوى حول الحالة الاجتماعية والمجتمعية فى مصر يرصد أبرز الظواهر والمستجدات والمخاطر والإيجابيات الاجتماعية فى المجتمع المصرى مع تقديم بدائل وخيارات حول التعامل معها لكافة الأطراف المعنية المخططة ومتخذ القرار وصناع السياسات على كافة المستويات، وهو أمر لابد من العمل عليه خلال الفترة الحالية.