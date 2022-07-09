شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مصري جديد على رادار الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم مصري جديد، من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من الموسم الكروي الجديد2022-2023، في حال تمت الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مرموش على خُطى صلاح والنني:

وظهر عمر مرموش لاعب منتخب مصر والمحترف في الدوري الألماني، عبر بوابة فولفسبورج، على رادار الدوري الإنجليزي، ليصاحب الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني، في حال انضمامه إلى البريميرليج.

برينتفورد الإنجليزي يفاوض مرموش:

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، أن نادي برينتفورد الإنجليزي، لديه رغبة في التعاقد مع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتخذ نادي برينتفورد خطوة جادة لضم النجم المصري، بتقديم عرض ملموس إلى نادي فولفسبورج الألماني، ولكن لم تكشف التقارير عن التفاصيل الخاصة بالعرض.

موقف فولفسبورج من رحيل مرموش:

عمر مرموش لم يحصل على فرصة كاملة مع فولفسبورج للعب ضمن صفوفه خلال الموسمين الماضيين، حيث خرج في إعارة إلى سان باولي، ثم إلى شتوتجارت في الموسم المنقضي.

ويرغب نادي فولفسبورج الألماني، في تجديد عقد مرموش، الذي سينتهي في صيف عام 2023، من أجل الاستفادة المالية منه في حال بيعه أو إعارته.

القيمة التسويقية لـ عمر مرموش:

ووصلت القيمة التسويقية للاعب المصري عمر مرموش إلى 10 ملايين يورو في الوقت الحالي.

من هو عمر مرموش:

عمر مرموش هو لاعب كرة قدم مصري ويلعب في مركز الجناح بنادي فولفسبورج، ويعد من ناشئين نادي وادي دجلة المصري.