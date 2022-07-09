بوتين: العقوبات الغربية قد تؤدي إلى كارثة في أسعار الطاقة

08 يوليو , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة مما يلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا.
وقال بوتين في اجتماع مع كبار المسؤولين أذاعه التلفزيون «نعم، نحن نعرف أن الأوروبيين يحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية... مع ذلك نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز في السوق الفورية وزيادة في تكاليف موارد الطاقة بالنسبة للمستهلكين النهائيين».
وأضاف: «كل هذا يبين مرة أخرى أن قيود العقوبات المفروضة على روسيا تسبب أضراراً أكبر بكثير للدول التي تفرضها. الأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات يمكن أن تكون أكثر حدة، بلا مبالغة، قد تكون كارثية في سوق الطاقة العالمية».
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