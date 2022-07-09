بعد اقتحام القصر.. فيديو متداول للحظة هروب رئيس سريلانكا

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، لحظة هروبه عقب اقتحام القصر الرئاسي من قبل متظاهرين.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي، قد دعا إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار رئيس البلاد.

واستولى محتجون، يطالبون باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا والحكومة، على مكاتب الرئيس.

وتقع هذه المكاتب على بعد أقل من كيلومتر من المقر الرئاسي، الذي كان محتجون غاضبون من انهيار الاقتصاد، قد اقتحموه بالفعل.

وحاولت الشرطة تفريق المحتجين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ولكن دون جدوى.

وصرح مسئول بمكتب الرئيس، بأنه تم نقل راجاباكسا إلى منطقة أكثر أمانا.